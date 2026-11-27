В Еленской лесопожарной службе ввели в эксплуатацию современный тепличный комплекс — теперь здесь будут выращивать посадочный материал с закрытой корневой системой. Об этом рассказал глава администрации Хвастовичского округа Сергей Веденкин.

Комплекс построили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экологическое благополучие». Его мощности позволяют выращивать 544,3 тысячи сеянцев за одну ротацию. Первый высев семян планируют провести весной 2027 года.

Благодаря новой площадке регион сможет сам обеспечивать себя качественным посадочным материалом для восстановления лесов. Технология закрытой корневой системы заметно улучшает результаты лесопосадок: каждый сеянец растёт в отдельной ячейке с питательным субстратом, поэтому при пересадке в лес его корни не повреждаются. В итоге молодые деревья реже болеют, быстрее приживаются, а высаживать их можно в более длительный период — не нужно укладываться в узкие весенние и осенние «окна», продиктованные погодой.