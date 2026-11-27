В местном Доме творчества реализуется проект «Лаборатория беспилотных летательных аппаратов».

Как сообщил глава администрации Медынского округа Николай Козлов, ребята регулярно занимаются пилотированием квадрокоптеров.

Под наставничеством педагога дополнительного образования Максима Никольского школьники не просто изучают теорию, а сразу применяют знания на практике. Они учатся управлять дроном.

Проект придумали сами молодые активисты округа. Он стал одним из победителей конкурсного отбора молодёжных инициатив 2026 года и был профинансирован Министерством финансов Калужской области.