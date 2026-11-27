Орнитолог Юрий Галченков сообщил о необычной находке: в Калужской области впервые зарегистрировали малого лебедя. Одиночная особь сначала плавала на озере, а затем летала вместе с семьёй лебедей-шипунов.

До этого в регионе фиксировали только два вида лебедей: шипун, который гнездится здесь уже около 10 лет, и кликун, появляющийся дважды в год во время сезонных миграций.

Юрий Галченков много лет пытался обнаружить в области третьего вида — малого лебедя, который может пролетать через регион по пути из тундры на Балканы. Хотя этого лебедя уже встречали в соседних Тульской, Орловской, Смоленской и Московской областях, в Калужской он до сих пор не попадался. Теперь долгожданная встреча наконец состоялась.