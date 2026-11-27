По данным Минтруда России, региональное предприятие «Сигнал» вышло в десятку лидеров Всероссийского рейтинга работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионата «Абилимпикс».

К участию в рейтинге допускаются организации России независимо от вида экономической деятельности и организационно-правовых форм.

Оценка деятельности организаций, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионатов «Абилимпикс», проводится по разным критериям: количество людей с инвалидностью, принятых на работу, наличие расширенного социального пакета для инвалидов, наличие специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.