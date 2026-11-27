В Козельске продолжается строительство нового корпуса больницы
Специалисты продолжают возведение нового корпуса центральной межрайонной больницы № 3 в Козельске, сообщает министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.
На строительной площадке уже выполнена разработка котлована под здание больницы. Завершено устройство щебёночного основания под фундаментную плиту, продолжается подготовка подбетонного основания.
Параллельно ведётся обустройство строительной площадки: специалисты прокладывают временные дороги.
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