Регион присоединился к инициативе Росмолодёжи — она помогает молодым бизнесменам развивать производство, продвигать товары и выходить на новые рынки. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

В Калуге уже заработала площадка «Создано молодыми» — её открыли в Арт-резиденции на Театральной, 9. Здесь продают и показывают товары от молодых калужских производителей. Сейчас на площадке представлены четыре бренда.

Участвовать в проекте могут россияне от 14 до 35 лет — самозанятые, ИП, учредители или участники юрлиц. Главное, чтобы продукция была собственного производства. Губернатор надеется, что со временем на площадке появится ещё больше местных брендов.