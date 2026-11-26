В Калужской области проверили, как тратят деньги фонда обязательного медицинского страхования.

Выяснилось, что фонд плохо контролировал счета, которые одна из калужских больниц выставляла за оказанные услуги в 2024–2025 годах. Из-за этого могли необоснованно потратить бюджетные деньги.

Прокуратура внесла представление директору фонда — после этого провели повторную проверку. В итоге от оплаты отклонили более 2 тысяч случаев оказания медпомощи. Общая сумма отклонённых счетов — больше 2,8 миллиона рублей.