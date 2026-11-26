Прокуратура Думиничского района проверила, как администрация округа рассчитывается с предпринимателями по контрактам.

Выяснилось, что управление городского хозяйства заключило три договора — на ремонт дорог в посёлке Думиничи и на установку проекционных пешеходных переходов. Но деньги подрядчикам заплатили позже срока.

Из-за этого на должностное лицо администрации завели административное дело. По итогам его рассмотрения чиновника привлекли к ответственности.