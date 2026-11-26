Два брата рыбачили на реке Брынь с запрещённой снастью. Когда инспекторы рыбохраны заметили нарушение и попытались его зафиксировать, мужчины не стали прекращать рыбалку, а вместо этого напали на сотрудников. После этого братья вплавь перебрались на другой берег и скрылись, но позже их нашли.

Суд признал братьев виновными в применении насилия к представителям власти. Одного из них отправили в колонию, второго приговорили к принудительным работам. Кроме того, суд обязал их выплатить инспекторам компенсации за моральный вред — 100 тысяч и 50 тысяч рублей.

В итоге долг в 100 тысяч рублей за брата, который оказался в тюрьме, заплатила его мать. А 50 тысяч с другого брата взыскали судебные приставы — деньги списали с его банковских счетов, добавив к сумме исполнительский сбор из-за задержки с выплатой.