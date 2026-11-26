25 ноября на Совете по качеству жизни в ЛНР подвели итоги работы за 2026 год в рамках трёхстороннего соглашения между Калужской областью, АСИ и ЛНР.

Весь год Калужская область делилась с республикой проверенными подходами и опытом: специалисты обучали команды, вовлекали в работу не только чиновников, но и сотрудников учреждений, а также представителей некоммерческого сектора.

В этом году особое внимание уделили самым важным для ЛНР направлениям. Среди них — наладка паллиативной помощи, улучшение работы телемедицины, внедрение «бережливых» методов в здравоохранении, а ещё развитие социального бизнеса, волонтёрства и некоммерческих организаций. Кроме того, сотрудников органов власти учили работать по Единой технологии проектирования решений по жизненным ситуациям — это помогает точечно помогать людям.

Есть и конкретные результаты. На базе ЛГМУ им. Свт. Луки открылся Центр бережливых технологий: за год там провели семь учебных циклов и подготовили 29 специалистов — в том числе врачей-ветеранов СВО и людей с инвалидностью. В рамках проекта «Салют» на пяти площадках заработали театральные студии для людей 65–85 лет: их участники выступают перед детьми, пациентами больниц и воспитанниками реабилитационных центров.

По Единой технологии в республике теперь индивидуально сопровождают семьи, оказавшиеся в трудной ситуации. Сейчас на сопровождении более 40 семей, и 30 % из них к концу года уже сняли с учёта органов опеки. Ещё в школах ЛНР появилось 334 предпрофессиональных класса — от инженерных и медицинских до IT и медиа, а в рамках «Профессионалитета» открыли кластер «Машиностроение».

Также специалисты из Калужской области рассказали коллегам, как в регионе работают с показателями Национального рейтинга качества жизни и с новой Национальной моделью качества жизни от Агентства, и поделились рабочими подходами к внедрению этих инструментов.

На Совете обсудили планы на следующий год: развивать институт РСУ ЛНР, проводить обучение и стажировки, помогать в разработке решений для разных жизненных ситуаций и дальше внедрять отработанные практики.