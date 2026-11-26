Добро.Центр начал работу в селе Барятино — его площадкой стал местный Дом детского творчества.

В ходе церемонии подписали соглашение о сотрудничестве между Добро.Центром и отделом образования и молодёжной политики администрации округа. Активным волонтёрам вручили карты лояльности и благодарственные письма. Для всех желающих провели мастер-классы: участники учились сортировать чай для благотворительных наборов, вязать балаклавы для военнослужащих и делать сувениры.

Теперь Добро.Центр станет площадкой для волонтёров: здесь они смогут делиться идеями, договариваться о совместных акциях и вместе делать добрые дела.