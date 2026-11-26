Владислав Шапша выступил на 28-м Всемирном русском народном соборе и рассказал об успешных образовательных практиках Калужской области. Вместе с ним в обсуждении участвовали представители двух местных проектов.

Один из них — технический колледж «Логос» при Свято-Пафнутьевом Боровском монастыре. Это первый в России колледж такого формата.

Ещё один проект — образовательный центр при Свято-Никольском Черноостровском монастыре, который работает как подразделение РЭУ имени Плеханова.

Губернатор отметил, что такие проекты показывают, как современное образование в сочетании с православными традициями даёт сильный воспитательный эффект. Также он рассказал о планах по созданию международного образовательного центра «Обнинск Тех» на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

По словам Владислава Шапши, при подготовке специалистов мирового уровня особенно важна надёжность. А в КГУ имени Циолковского, помимо инженеров, готовят учителей духовно-нравственного воспитания. Глава региона подчеркнул: подготовка высококлассного специалиста — это одновременно и становление личности, для которой профессиональный путь связан со служением Отечеству и людям.