Продажу и использование пиротехники в Калужской области запретят с 1 декабря
Запрет будет действовать до 11 января 2027 года. Такое решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили в правительстве региона.
Нарушителям грозят штрафы.
Ранее запрет на пиротехнику действовал с 1 по 8 ноября. В Калуге, к примеру, в эти дни не продавали не только фейерверки, но даже бенгальские огни и свечи-фонтаны.
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