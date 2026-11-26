Запрет будет действовать до 11 января 2027 года. Такое решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщили в правительстве региона.

Нарушителям грозят штрафы.

Ранее запрет на пиротехнику действовал с 1 по 8 ноября. В Калуге, к примеру, в эти дни не продавали не только фейерверки, но даже бенгальские огни и свечи-фонтаны.