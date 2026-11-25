Компания МТС заняла первое место в «Индексе цифрового лидерства операторов связи» аналитического агентства TelecomDaily. Компания возглавила рейтинг, получив максимальные оценки экспертов за технологичность цифровых сервисов и их восприятие абонентами.

В исследовании TelecomDaily оценивались цифровые возможности крупнейших российских мобильных операторов: удобство, разнообразие, качество работы сервисов, востребованность и простота использования. Итоговый результат МТС – 8,58 балла из 10 – отражает лидерство компании по совокупности этих показателей.

Эксперты TelecomDaily изучили 12 категорий цифровых услуг: умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы. По совокупности оценок в этой категории самые высокие баллы среди операторов получила МТС – 4,36 из 5. Также респонденты оценивали, насколько удобно цифровые функции объединены между собой и насколько просто ими пользоваться в одном приложении – здесь также МТС получила самые высокие оценки. Для абонента это означает, что многие повседневные задачи можно решать в привычной цифровой среде, не переключаясь между множеством приложений и сервисов.

По данным TelecomDaily, чаще всего пользователи обращаются к защите от спам-звонков и мошенников – ей пользуются 39% опрошенных. На втором месте – управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем – определение звонящего (33,5%). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% – голосового помощника. Именно эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от спама и мошенников от МТС, а также управление тарифом и расходами получили по 4,48 балла из 5.

МТС набрала максимальные оценки за восприятие цифрового лидерства абонентами. 42% участников опроса считают, что у компании самый широкий набор дополнительных функций и цифровых сервисов. 37% назвали цифровые сервисы компании наиболее удобными, а 35% отметили, что МТС лучше других объединяет мобильную связь, приложение, подписки и дополнительные услуги в единую экосистему.