В среду, 25 ноября, он проходит в Храме Христа Спасителя в Москве.

- Вместе с Митрополитом Калужским и Боровским Климентом возглавляем работу секции «Высшая школа и кадровый резерв России», - пояснил губернатор Калужской области. - Участие в обсуждении принимают представители федеральных органов власти, духовенства, научного сообщества, ректоры вузов.

По словам Владислава Шапши, формированию характера, нравственных принципов, профессиональной этики у молодежи во время обучения уделяют внимание в работе комиссии Госсовета по направлению «Кадры».

- Сегодня было много интересных примеров, в том числе калужских, о них расскажу подробнее. Содержательная беседа. Запомнилась фраза: нравственный выбор ученого - безопасность государства, - прокомментировал губернатор. - И это про любую профессию. Важна не только профессиональная подготовка, но и воспитание патриотов, людей, у которых есть Бог в душе.