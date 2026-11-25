Одним из победителей проекта «Медиаперсона года», организованного медиахолдингом «Комсомольская правда — ​Калуга» стала руководитель ритуальной службы «Вознесение» ​Татьяна Коровенкова. Она одержала победу в номинации «Женщина-­лидер: бизнес с человеческим лицом».

Эта награда стала признанием не только ее профессиональных заслуг, но и того уникального пути, который она прошла вместе с супругом: от случайной подработки в 19 лет до создания одного из самых уважаемых агентств в регионе, где главный капитал ​не прибыль, а доверие и такт.

— Татьяна, поздравляем с победой! Номинация звучит как вызов стереотипам. Что для вас значит быть женщиной-­лидером в такой деликатной сфере?

— Для меня это большая честь, но я воспринимаю награду не как личное достижение, а как признание работы всей нашей команды, которая трудится 24 на 7 без праздников и выходных, круглосуточно помогая людям в самый трудный момент. Мы с мужем начинали в 19 лет, когда не было ни опыта, ни связей. Мы просто хотели делать свою работу честно. В ритуальной сфере часто видят что-­то темное, мрачное. Я же хочу показать: наша работа ​светлая. Мы приходим на помощь, когда это необходимо. Наша задача — ​снять с родственников часть боли и суеты, дать им возможность достойно проститься. Для нас очень важно освещать наше дело, потому что это очень нужное, важное и сложное социальное направление.

— В вашем бизнесе главное ​не жесткость, а умение нести спокойствие. Как вам это удается?

— Наверное, это идет от искренней любви к людям. В самом начале мы не осознавали всей глубины ответственности, но с возрастом пришло понимание: это не просто бизнес, это служение. Когда ты видишь благодарность в глазах людей, когда они говорят: «Спасибо, нам стало легче», ты понимаешь, что живешь не зря. Мы ввели принцип «одного окна», чтобы люди в самый тяжелый момент не бегали по инстанциям, а могли просто побыть рядом с близкими. Мы взяли на себя все организационные хлопоты. Наша цель — ​оградить их от лишней суеты.

— Ваши достижения в отрасли получили широкое признание. Расскажите о них.

— Мы участвуем в профессиональных выставках. На выставке «Некрополь World Russia» представляли на стенде единственный на тот момент катафалк «Майбах». Увезли с выставки главную награду — ​звание «Лицо ритуальной отрасли». Это высокая оценка коллег и признание профессионального вклада. Кроме того, я заняла второе место в конкурсе «Лучший церемониймейстер». Вышли мы и на международный уровень — ​приняли участие в международной выставке в Китае. Также мы являемся полноправными членами Союза похоронных организаций. Все это — ​часть нашей миссии: постепенно менять общественное восприятие профессии, развеять мрачные стереотипы и показать, что ритуальная сфера — ​это светлое и важное дело.

— Вы с мужем построили бизнес вместе. Как удается разделять рабочие и семейные отношения?

— Это почти невозможно. Мы с мужем много лет живем общим делом. Но научились эффективно распределять зоны ответственности. У каждого свой фронт работ и свои задачи. Дома стараемся не обсуждать рабочие моменты, только если что-­то срочное.

— А как вы восстанавливаете силы?

— Работа сама по себе меня очень мотивирует и заряжает. Когда видишь, что людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, когда уже ничего нельзя исправить, становится хоть немного легче от нашей работы и они благодарят тебя, ​это придает силы. И тогда я понимаю, что мы движемся в правильном направлении и все делаем верно.

Победа в проекте Медиаперсона — это не просто признание заслуг Татьяны Коровенковой. Это символ того, что забота и профессионализм не имеют гендера. Ее история — ​это вызов, принятый с достоинством и милосердием, пример того, как в самой деликатной сфере можно сохранить сердце и изменить представление о целой индустрии.