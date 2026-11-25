Несмотря на то, что ВИЧ уже хорошо изучен, и врачи научились его контролировать, люди с положительным ВИЧ-статусом, к сожалению, до сих пор сталкиваются с дискриминацией, подсознательным страхом контакта с ВИЧ+ человеком, который, как правило, основан на неправильном представлении о реальных путях передачи вируса.

Проявление такого рода социальных «сомнений» бывают разными: от вербального неодобрения и установления дистанции до серьезных конфликтов. К сожалению, случается, что близкие отказываются контактировать с человеком, обрабатывают хлоркой посуду, вещи, избегают контактов, иногда даже выгоняют из дома.

Выдумки и домыслы о ВИЧ берут свое начало из 1990-х, когда об эпидемии уже знали, но адекватных способов лечения болезни еще не существовало.

Диагноз буквально становился билетом в один конец, и люди старались отодвинуть от себя угрозу, кто как мог. Говорят, что отдельные граждане даже боялись покупать бананы: по одной версии их собирали инфицированные ВИЧ африканцы, по другой — в банановые рощи приходили умирать от СПИДа. Сейчас банановые фантазии кажутся смешными, но на деле множество столь же необоснованных предрассудков существуют до сих пор.

Чек-лист: как ВИЧ не передается

Существует три способа передачи ВИЧ-инфекции: через кровь, половой путь и «вертикальный» — от матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Другие возможности передачи ВИЧ, кроме трех перечисленных, по сути являются мифом. Например, инфекция не передается ни воздушно-капельным путем, ни через рукопожатие или предметы обихода. Многочисленные исследования показали, что через укусы насекомых ВИЧ тоже не передается. В противном случае количество заболевших было бы значительно больше.

Можно пользоваться одной посудой и ванной, делить рабочий стол и канцелярские принадлежности, вместе обедать в столовой и пить кофе. ВИЧ не передается в местах общего пользования — в бассейнах и банях, в общественном транспорте, магазинах и тренажерных залах.

Дело в том, что для передачи ВИЧ нужна определенная концентрация вируса в биологической жидкости, с которой происходит контакт. Небольшие ранки во рту, например, при стоматите или удалении зубов, не влияют на степень риска. Ведь для заражения через поцелуй понадобилось бы три литра слюны. К тому же ферменты слюны сами по себе действуют на ВИЧ угнетающе.

По сравнению со многими другими вирусами ВИЧ менее заразен. Например, если продолжать тему поцелуев, то таким образом можно получить герпес, мононуклеоз, вирус папилломы человека, сифилис и еще ряд инфекций, не говоря уже о коронавирусе, всех типах ОРВИ и гриппе, который в 3000 раз заразнее, чем ВИЧ.

На открытом воздухе и от солнечных лучей вирус иммунодефицита человека быстро погибает. Поэтому через чужую зубную щетку им заразиться нельзя, чего нельзя сказать о кариесе, герпесе и респираторной инфекции. То же самое с чужой расческой — получить ВИЧ невозможно, а вот лишай, вшей или гнойничковые инфекции — вполне. Такова жизнь: правила личной гигиены никто не отменял.

Стигматизация мешает диагностике ВИЧ и привлечению пациентов к диспансерному наблюдению

Это актуально для жителей малых населенных пунктов, где все друг друга знают. Люди просто боятся обращаться за медицинской помощью со своим диагнозом из-за того, что кто-то из родных или знакомых может его увидеть в поликлинике или СПИД-центре. Пациенты вынуждены ехать в другой населенный пункт или административный центр и там сдавать анализы. Если в крупных городах такое отношение практически нивелировалось и многие люди открыто живут со своим ВИЧ-статусом, кто-то ведет соцсети, рассказывает о своей жизни с ВИЧ, то для малых населенных пунктов эта проблема пока остается актуальной.

Ситуация меняется

По словам экспертов, борьба с дискриминацией и стигматизацией людей с диагнозом ВИЧ-инфекция, в том числе с помощью качественной просветительской работы и повышения информированности населения — один из фундаментальных инструментов противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. Для этого выстроена системная работа по обеспечению доступа каждого гражданина к полной и достоверной информации о путях передачи ВИЧ, мерах защиты, важности раннего выявления вируса и начала лечения.

Уже удалось добиться того, что вирус иммунодефицита не воспринимается как диагноз с неизбежным фатальным концом: сегодня ВИЧ-инфекция — это хроническое заболевание, течение которого успешно контролируется эффективной современной терапией. ВИЧ-положительные люди могут создавать семьи, иметь детей, жить полноценной жизнью.

Одновременно с этим специалисты продвигают установки на здоровый образ жизни, ответственное, осознанное социальное поведение. И этот подход уже демонстрирует свою жизнеспособность. Эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в России является стабильно контролируемым, фиксируется ежегодное снижение числа новых больных.

А люди, которых болезнь не коснулась, должны четко понимать правила безопасного, ответственного поведения и не допускать стигмы и дискриминации по отношению к людям, живущим с вирусом иммунодефицита человека, чтобы не создавать препятствий для полноценного лечения и профилактики распространения заболевания.

Получается, что всем нам пора научиться бороться и с иррациональными страхами, и с незнанием (или нежеланием знать). Других путей победить ВИЧ, пока не придумана вакцина против него, увы, не существует.

Источник информации: o-spide.ru