При содействии кадровых центров «Работа России» работу нашли более 60% ветеранов спецоперации, участвовавших в программе содействия занятости. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 22%.

Как отметила замминистра труда и соцзащиты региона Лариса Кулакова, трудоустройство защитников — один из главных приоритетов службы занятости. Этому помогает нацпроект «Кадры» и меры поддержки работодателей. Так, в 2026 году по программе стимулированного найма трудоустроили 12 ветеранов, а для 4 бойцов, получивших инвалидность, специально оборудовали рабочие места.

Каждому ветерану помогает персональный карьерный консультант: он составляет индивидуальный план трудоустройства, проводит профориентацию и психологические тренинги, подбирает подходящие вакансии и готовит к собеседованиям.

Ветераны работают в разных отраслях, чаще всего — в производстве. Среди востребованных позиций — операторы производственных линий, слесари, инженеры, менеджеры.

Служба занятости также помогает с открытием своего дела, обучением и переобучением. В списке востребованных специальностей — 213 профессий: от IT и инженерии до медицины, образования и сферы услуг. При этом 27 профессий доступны для обучения исключительно участникам СВО — например, инструктор-методист по физкультуре и спорту, бухгалтер, слесарь по ремонту автомобилей, охранник, пожарный, полицейский, диспетчер, водитель-экспедитор и педагог дополнительного образования.