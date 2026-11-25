В регионе усиливается снегопад — синоптики предупреждают, что погода будет ухудшаться. Циклон принёс метель, налипание снега и сильный ветер — его порывы могут достигать 17 м/с. На дорогах вероятны гололедица и плохая видимость.

Губернатор Владислав Шапша назвал это первым серьёзным испытанием в нынешнем отопительном сезоне. Сейчас оперативные, коммунальные и дорожные службы работают в режиме повышенной готовности, а региональный оперштаб круглосуточно следит за обстановкой. Глава региона регулярно получает доклады от руководителей ресурсоснабжающих компаний.

Главная задача сейчас — обеспечить надёжную работу систем жизнеобеспечения и быстро реагировать на любые нештатные ситуации. Особое внимание уделяют социально значимым объектам.

Владислав Шапша обратился к жителям: нужно быть предельно внимательными.