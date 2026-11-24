Губернатор Владислав Шапша 24 ноября рассказал, что предусмотрено проектом бюджета.

- Калужская область в числе регионов, где расходы на ключевые сферы не сокращаются, а увеличиваются, - заявил он.

На развитие ЖКХ планируется выделить больше на 60%.

- Большой объем средств будет направлен на переселение граждан из аварийного жилфонда, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, - отметил губернатор.

Расходы на дорожное хозяйство увеличат на 13%.

- В планах завершение ремонта окружной дороги Калуги-Детчино-Малоярославец, также отремонтируем дороги Шлиппово-Соболевка-Дабужа в Сухиничском округе и Вежи-Выползово в Кировском округе, - сообщил Шапша.

Финансирование здравоохранения увеличится на 13%, а образования – на 9%.

- Значительное финансирование будет направлено на льготные лекарства и строительство больниц в Людиново и Козельске, - пояснил губернатор. - В том числе средства будут направлены на строительство школ в Калуге и Сухиничах, приобретение детских садов в Калуге и Боровском округе.