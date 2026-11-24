77-летний мужчина с инвалидностью заплатил 50 тысяч рублей за юридические услуги, но так и не получил их.

Он обратился в прокуратуру, и там провели проверку.

Чтобы защитить права пенсионера, прокуратура подала в суд иск — с требованием расторгнуть договор и вернуть уплаченные деньги. Суд встал на сторону инвалида и удовлетворил требования. Теперь прокуратура следит за тем, чтобы решение суда было исполнено.