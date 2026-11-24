Светлана Лямина из Обнинска с детства ухаживала за своими питомцами, а со временем освоила профессию грумера. Теперь она делает стрижки и гигиенические процедуры для животных.

С помощью соцконтракта (это мера поддержки в рамках нацпроекта «Семья») Светлана открыла свой салон для домашних питомцев. На выделенные деньги она купила всё необходимое для работы — в том числе специальную ванну и компрессор для сушки.

Салон пользуется популярностью: чаще всего к Светлане приводят йоркширских терьеров, пуделей и шпицев. У этих пород шерсть растёт постоянно, поэтому им особенно нужен профессиональный уход.