Пожароопасный сезон 2026 года в регионе официально закончился 2 ноября. Весь год в области вели активную работу по защите лесов — в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» (нацпроект «Экологическое благополучие»). Специалисты круглосуточно следили за обстановкой, регулярно патрулировали территории, проводили профилактические мероприятия и выполняли все необходимые противопожарные работы согласно Лесному плану.

Итоги сезона — удалось не допустить крупных ландшафтных пожаров: каждое возгорание ликвидировали в тот же день, когда его обнаружили. Таким образом, регион выполнил целевой показатель, установленный Указом Президента.

Сейчас лесничества и Лесопожарная служба уже готовятся к сезону 2027 года. Жителей Калужской области просят быть внимательными: если заметите огонь в лесу или рядом с ним, сразу звоните по одному из номеров: 8-4842-56-39-39; 8-800-100-94-00 или 112.