26 ноября в рамках «Десятилетия науки и технологий в России» в Обнинске пройдет лекция «Секреты идеального кремния», в ходе которой участники откроют для себя неожиданную сторону атомных технологий и узнают, какую роль они играют в создании современной электроники. Мероприятие запланировано на 18:00 в ИЦАЭ Обнинска.

Спикер Юлия Бабаева, ведущий инженер НИФХИ имени Л. Я. Карпова — ведущего центра научных исследований и экспериментальных разработок в области ядерных, радиационных и химических технологий производства продукции, организации производства и выпуска высокотехнологичной продукции, в первую очередь для ядерной медицины, поделится деталями о свойствах и сферах применения кремния.

Вместе со спикером участники выяснят зачем кремний помещают в ядерный реактор, что происходит с ним под воздействием нейтронов и почему учёным так важно добиваться особых свойств этого материала. Также участники разберут со спикером как научные разработки на атомном уровне находят применение в транспорте, энергетике, медицине и других сферах повседневной жизни. Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

С 2022 по 2031 год по инициативе президента России Владимира Путина проходит «Десятилетие науки и технологий в России» — комплекс мероприятий, направленных на усиление роли науки в решении важнейших задач развития общества и страны.