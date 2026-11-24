Надежду Ефремову знают в Калужской области прежде всего как депутата областного парламента от партии «Справедливая Россия». Активная и энергичная, отзывчивая и неравнодушная, она надежно завоевала симпатию и поддержку калужан. В текущем году это в очередной раз подтвердилось – политик снова удостоен ежегодной премии «Медиа-персона года».

Быть матерью — ​тяжелый труд

Номинация «Слово и дело: политик, которому доверяют» как нельзя лучше отражает стиль ее работы. Медийность Ефремовой — ​прямое следствие конкретных дел.

Кто-то считает, что всем помочь невозможно. Однако Ефремова стремится сделать депутатскую поддержку для россиян максимально массовой.

— С лета я прорабатываю вопрос о зарплате для матерей, — ​поясняет она. — ​Быть матерью — ​тяжелый труд без выходных и отпусков. Мы считаем, что при рождении ребенка необходимо платить «мамину зарплату». Наше государство должно платить не пособие, а зарплату, как признание того, что уход за ребенком — это квалифицированный труд, а не «выпадение из жизни», и в размере не меньше Федерального МРОТ. И мы будем добиваться введения государственной оплаты материнского труда на федеральном уровне, — говорит Надежда Ефремова.

— Деньги в стране на это есть. Нашу инициативу поддерживают женщины, общественные организации. Мы надеемся, что инициативу поддержат в Госдуме, и она станет законом.

Что касается матерей-студенток, то им тоже необходима помощь. Чтобы девушка не бросила учебу, государство должно, по мнению Ефремовой, бесплатно предоставлять социального работника — ​няню-гувернантку.

Служение людям — ​это то, чему она посвящает себя полностью. И у этой благородной миссии есть много граней.

— Одна из сложнейших задач сегодня — ​помощь сиротам с получением законного жилья, — ​говорит Надежда Игоревна. — ​У людей разные истории и разные причины, по которым они остались без собственной крыши над головой. С каждым нужно досконально разбираться и добиваться исполнения закона. На сегодняшний день 387 сирот получили юридические консультации, сопровождение и адресную помощь благодаря работе нашей сплоченной команды. А многие из них уже обрели кров и получили ключи от собственных квартир. А мы продолжаем работу с другими обделенными справедливостью.

Большая дружная семья

В прошлом году заметным явлением в регионе стало образование Женского клуба Надежды Ефремовой. Сегодня это часть большого, сильного, сплоченного и крепкого сообщества, объединившего тысячи калужанок и не только. Женский клуб тесно сотрудничает с Социал-демократическим союзом женщин России, в котором Надежда Ефремова уже 7 лет возглавляет региональное отделение.

Женский клуб — ​это пространство, куда можно прийти с любым наболевшим вопросом — ​от здоровья до проблем с системой ЖКХ. Опытные юристы, экономисты, врачи, педагоги, консультанты делают сообщество эффективным инструментом в повседневной жизни.

А недавно о работе клуба узнала вся страна. Депутат Государственной думы РФ 6­го, 7­го созывов и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова рассказала о нем на федеральных общественных площадках и предложила другим регионам брать такую практику в пример.

Дорогами добра

Начало специальной военной операции открыло в жизни депутата еще одну важную и насыщенную страницу. За эти четыре года Надежда Ефремова 35 раз выезжала за ленточку с гуманитарными миссиями. Туда везла помощь для бое­вых подразделений и детских домов. Обратно с ней ехали дети-сироты, которым она помогала обретать новую семью.

Было трудно, бывало и опасно, в личном гардеробе появились шлем и бронежилет. Но помощь фронту и гражданам не останавливается.

— В конце года я традиционно везу подарки в детские дома Донбасса, — ​рассказывает волонтер Ефремова. — ​Так будет и в этот раз. Удивительно, что мы еще даже не объявили о сборе помощи, а груз уже полностью собран. Калужане знают о наших поездках и сами несут все необходимое — ​от игрушек до одежды. Звонят из магазинов, спрашивают, что нужно и сколько. Огромное спасибо всем этим неравнодушным людям!