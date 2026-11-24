В регионе продолжают поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации — деньги выделяют в рамках госпрограммы по укреплению национального единства и развитию этнокультурной среды. Об этом рассказала заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Средства распределили по разным направлениям. Так, 485 тысяч рублей пойдут на патриотическую и военно-патриотическую работу, а 2,34 миллиона — на формирование региональной идентичности у жителей.

Самая крупная часть бюджета — 25,862 миллиона рублей — направлена на развитие гражданского общества. При этом почти половину этой суммы (12,931 миллиона рублей) удалось привлечь за счёт Фонда президентских грантов.

Гранты распределили по итогам конкурса, который проходил на специальной цифровой площадке — на «Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки» при Минфине РФ. В результате 24 некоммерческие организации смогли получить финансирование для своих общественно значимых проектов.