Житель Медыни получил наказание за неуплату алиментов
Мужчина не платил деньги на содержание своего 12-летнего сына — и в итоге задолжал больше 164 тысяч рублей.
Сначала его привлекали к административной ответственности, но он так и не начал выплачивать алименты.
В результате суд признал его виновным и назначил наказание — 10 месяцев исправительных работ.
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