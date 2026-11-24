Мужчина не платил деньги на содержание своего 12-летнего сына — и в итоге задолжал больше 164 тысяч рублей.

Сначала его привлекали к административной ответственности, но он так и не начал выплачивать алименты.

В результате суд признал его виновным и назначил наказание — 10 месяцев исправительных работ.