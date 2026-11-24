На 42‑й конференции Калужского регионального отделения «Единой России» Владислава Шапшу переизбрали секретарём отделения. Губернатор поблагодарил однопартийцев за доверие и пообещал приложить все усилия, чтобы его оправдать, а также отметил, что команда будет и дальше работать на благо жителей региона.

Среди почётных гостей конференции были военнослужащие подразделений ПВО — губернатор поблагодарил бойцов за то, что они надёжно охраняют небо над регионом.

Участники встречи подвели итоги работы за год. Один из главных приоритетов — поддержка защитников Родины и их семей. С начала СВО в зону боевых действий отправили уже свыше 10 тысяч тонн гуманитарных грузов.

В регионе планируют учредить новую памятную дату: 1 июля хотят сделать Днём ветеранов боевых действий. Предложение собираются внести на рассмотрение Законодательного собрания области.

Важное направление работы — реализация Народной программы. В неё вошло более двух тысяч наказов от жителей: они касаются поддержки семей, ремонта дорог, улучшения работы ЖКХ и качества медицинской помощи. Эта программа станет основным планом работы на ближайшие пять лет.