В Москве проходит форум-выставка «Большие решения малой родины»: там собрались свыше 800 представителей власти из разных регионов, а всего на площадке представили около тысячи муниципальных решений. Калужская область выступила в разделе «Профессиональный муниципалитет» с проектом «СтартАпФабрика».

Суть проекта в том, что предприятия дают студентам и молодым учёным реальные производственные задачи. Внедрять разработки помогают город и МГТУ имени Н. Э. Баумана. Автор инициативы — Дмитрий Денисов.

Ежегодно в проекте участвуют более 125 разработчиков, 15 их решений уже внедрены на производстве, создано 78 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, около 50 студентов каждый год получают гарантированное трудоустройство, а популярность инженерных специальностей в регионе выросла на 15%.

Проект доказывает, что совместные усилия муниципалитета, вуза и бизнеса позволяют не только решить проблему нехватки кадров, но и сформировать в области новую интеллектуальную экономику.

Председатель Комитета Госдумы по региональной политике Ирина Гусева подчеркнула важность локальных решений: по её словам, именно из таких «малых решений» складывается фундамент страны, а качество жизни людей во многом зависит от работы местной власти. Опыт Калуги как раз показывает, что муниципалитет способен самостоятельно менять ситуацию к лучшему.

Форум завершится 24 ноября Международным муниципальным форумом в Национальном центре «Россия» в Москве. На нём главы муниципалитетов обсудят свои практики с коллегами из более чем 40 стран.