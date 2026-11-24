Владислав Шапша проведет прямой эфир 30 ноября
Губернатор Калужской области выйдет в прямой эфир 30 ноября в 19:00. Трансляция пройдёт на его странице во «ВКонтакте».
Во время эфира губернатор ответит на вопросы жителей региона. Обсудят самые актуальные темы: работу ЖКХ, состояние дорог, медицину, благоустройство, подготовку к зимнему сезону и многое другое.
Задать вопрос можно через чат-бот «Вопрос Губернатору Калужской области» или на Платформе обратной связи.
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