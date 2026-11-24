По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, только 35% жителей Калуги согласны на серую зарплату. Почти половина участников исследования — 43% — категорически не готовы работать на таких условиях, а 22% не смогли определиться с ответом.

Женщины чаще мужчин выступают против полулегальных схем: не согласны на зарплату в конверте 46% женщин и 40% мужчин. При этом потенциально готовы к серым выплатам 40% мужчин и 30% женщин.

Противников неофициальных зарплат больше среди людей старше 45 лет. Также выяснилось, что те, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей в месяц, реже соглашаются на выплаты в конверте по сравнению с теми, у кого доход ниже.