Форум проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и направлен на укрепление деловых отношений между представителями региональных и муниципальных органов управления и предпринимателей из России и зарубежных стран. Среди организаторов – министерство иностранных дел, минэкономразвития, Совет Федерации, Администрация Президента РФ, правительство Москвы и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Форум собрал глав субъектов и региональных парламентов, мэров крупных городов, руководителей министерств и ведомств, представителей деловых и научных кругов из 40 стран, в том числе Бразилии, Индии, Китая, Нигерии, Танзании и ОАЭ.

Главной темой в этом году стала «Устойчивая трансформация городов: ответ глобальным вызовам». В центре внимания – инвестиции, модернизация инфраструктуры, цифровые технологии, подготовка специалистов и сотрудничество между муниципалитетами. Деловая программа включает порядка 25 сессий, разделенных на пять тематических блоков: «Экономика и инновации», «Международные отношения», «Устойчивое развитие муниципалитетов», «Кадры» и «Молодежные инициативы».

«Обсудили способы укрепления городской экономики и привлечения инвестиций, развитие цифровых сервисов, туризма и предпринимательства. Затронули вопросы модернизации городской среды и социальной инфраструктуры, кадрового обеспечения муниципального управления, реализации молодёжных инициатив, поддержки местных сообществ и культурных традиций», – прокомментировал Юрий Моисеев.