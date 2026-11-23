Центр управления регионом Калужской области возглавила Ольга Королева
В понедельник, 23 ноября, о назначении сообщил губернатор Владислав Шапша.
- Она родилась в Юхновском районе, с отличием окончила нашу «Бауманку». Большой опыт управленческой работы, - заявил глава региона. - В ЦУРе начинала с самых основ, благодаря своим деловым и личностным качествам стала заместителем руководителя. По оценке АНО «Диалог», один из сильнейших аналитиков в стране.
По словам Шапши, благодаря работе ЦУР выстроена эффективная обратная связь с жителями области. Аналитика Центра учитывается при принятии управленческих решений. А Калужский ЦУР с момента своего создания входит в число лучших в стране.
- Рассчитываю, что новый руководитель при поддержке команды продолжит совершенствовать это важнейшее направление – работу с обращениями жителей, решение вопросов, волнующих людей, - заявил губернатор.
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