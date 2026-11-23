В соцсетях пошли слухи, что поликлинику «РЖД-медицина» на станции Фаянсовая в Кировском округе собираются закрыть.

В самой клинике эту информацию опровергли.

Сейчас руководство медучреждения вместе с Минздравом Калужской области готовит план, как сделать помощь для местных жителей удобнее и лучше, а также добавить новые виды услуг.