Владислав Шапша поздравил Николая Алмазова с 99-летием
Почётный гражданин Калужской области, заслуженный строитель РСФСР Николай Алмазов празднует свой день рождения 23 ноября.
- Он из Поколения Победителей, мужественных, стойких, с огнём в глазах. Восстанавливал страну после войны, - отметил Шапша. - Участвовал в масштабных всесоюзных стройках, создании знаковых объектов в Калужской области. И сейчас в строю.
По словам губернатора, рядом с этим человеком чувствуется особая энергетика.
- Дорогой Николай Иванович, с большим уважением, от всей души поздравляю вас с днём рождения. Спасибо за ваш вклад в развитие Калужской области, за любовь к нашему краю. Доброго здоровья и семейного тепла, - пожелал глава региона.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!