Почётный гражданин Калужской области, заслуженный строитель РСФСР Николай Алмазов празднует свой день рождения 23 ноября.

- Он из Поколения Победителей, мужественных, стойких, с огнём в глазах. Восстанавливал страну после войны, - отметил Шапша. - Участвовал в масштабных всесоюзных стройках, создании знаковых объектов в Калужской области. И сейчас в строю.

По словам губернатора, рядом с этим человеком чувствуется особая энергетика.

- Дорогой Николай Иванович, с большим уважением, от всей души поздравляю вас с днём рождения. Спасибо за ваш вклад в развитие Калужской области, за любовь к нашему краю. Доброго здоровья и семейного тепла, - пожелал глава региона.