В Калуге включат несколько сирен
Проверка системы оповещения об опасности пройдет в понедельник, 23 ноября, рассказали в городской администрации.
До 15:00 примерно на три минуты могут включать следующие сирены:
- Школа №6, ул. Ромодановские Дворики, 61,
- Школа №51, ул. Дорожная, 17,
- Школа №20, ул. Широкая, 51,
- ул. Аэропортовская, 2,
- ДЮСШ «Труд», ул. Подгорная, 57а.
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