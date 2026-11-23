Результаты исследования в понедельник, 23 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».

В нашем регионе за среднедушевой доход можно купить 2,4 набора фиксированных товаров и услуг. Во втором квартале нынешнего года доход на душу населения составлял 61,3 тысячи рублей в месяц. За год доход вырос на 3%.

В лидерах рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (6,28 набора фиксированных товаров и услуг), Чукотский автономный округ (5,48) и Ненецкий автономный округ (5,42).

Соседи калужан на следующих местах: Москва – 5 место (4,03 набора), Московская область – 11 (3,24), Орловская область – 14 (2,96), Смоленская область – 29 (2,59), Тульская область – 33 (2,54), Брянская область – 57 (2,23).