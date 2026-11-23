За неделю, с 16 по 22 ноября, к врачам обратились 5085 человек. В 13 случаях был выявлен грипп, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Темп увеличения заболеваемости составил 11,5%. Самые большой прирост пациентов зафиксирован среди школьников.

При этом пороговые значения не превышены.

В стационары области госпитализированы 27 человек.