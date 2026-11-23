В понедельник, 23 ноября, подробности рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Болезнь коварная. Не всегда удается выявить ее при стандартных медосмотрах, - отметил он. - Она может развиваться незаметно, до критического момента. Важно не пропустить скрытую симптоматику, для этого нужен регулярный контроль уровня глюкозы в крови у школьников.

Он поручил главе регионального минздрава Анне Черновой проработать вопрос, чтобы была возможность охватить всех детей.

- Сейчас в нашем регионе более 460 ребят с установленным сахарным диабетом. Организовали систему поддержки этих детей и их семей, - подчеркнул губернатор. - У нас работают четыре школы диабета. На базе облбольницы открыт Центр детской эндокринологии, здесь внедряются самые современные методики лечения. Мобильные бригады с детским эндокринологом регулярно выезжают в муниципалитеты, чтобы дети получали помощь по месту жительства.

Также внедрена система дистанционного мониторинга за состоянием маленьких пациентов. За счет регионального бюджета обеспечивают детей инсулином, устанавливают инсулиновые помпы, выдают глюкометры.