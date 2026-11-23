Мокрый снег и гололедица ожидаются в Калужской области 23 ноября
В понедельник, 23 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
В течение дня синоптики обещают осадки в смешанной фазе – дождь со снегом. На дорогах возможно образование гололедицы. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.
Температура воздуха пока останется плюсовой – от +1 до +3 градусов. Ветер юго-западный, слабый, 1–3 метра в секунду.
Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.
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