В понедельник, 23 ноября, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

В течение дня синоптики обещают осадки в смешанной фазе – дождь со снегом. На дорогах возможно образование гололедицы. Водителям и пешеходам стоит быть внимательнее.

Температура воздуха пока останется плюсовой – от +1 до +3 градусов. Ветер юго-западный, слабый, 1–3 метра в секунду.

Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.