Фото: канал МАКС Владислава Шапши.

Совет муниципальных образований Калужской области стал победителем Всероссийского конкурса среди СМО субъектов РФ. Награду коллегам вручила Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Работа команды региона не раз получала высокую оценку на II Всероссийском форуме-выставке «Большие решения малой родины». Форум организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ. Участие приняли более 800 человек: представители власти, муниципальные команды и эксперты. В том числе делегация из Калужской области.

- Калужская область стала лучшей в стране в таком важном направлении, как инициативное бюджетирование. Это инструмент, при котором сами жители выдвигают идеи по улучшению качества жизни на территории и участвуют в их реализации. У нас в регионе выполнено больше всего таких проектов – порядка 2,5 тысяч. По инициативе «Единой России» увеличили финансирование на это направление, – отметил Владислав Шапша.

На форуме Совет муниципальных образований Калужской области заключил соглашения с аналогичными организациями Московской и Брянской областей. Они будут обмениваться лучшими практиками.

- На IX Съезде ВАРМСУ в рамках форума сформированы органы управления. Попечительский совет возглавил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Спасибо коллегам за доверие: я вошел в состав Совета, – сказал губернатор.