Фото: Официальная группа района Правый берег в городе Калуга.

Местные жители сообщают, что на перекрёстке улиц Андрея Алёшина и Павла Ягужинского ливнёвка полностью провалилась. Об этом сообщили в официальной группе района.

- Образовалась огромная яма на полосе движения! – пишут калужане. По их словам, водителям приходится объезжать опасный участок, подвергая себя и других риску ДТП.

Яма в ширину превышает полметра. Жители уже неоднократно писали о проблеме, но ремонта до сих пор нет.

Кроме того, вторая ливнёвка, которая находится через 20 метров, тоже начала проваливаться:

- Будем ждать, когда и она превратится в размеры кратера вулкана или все-таки, наши городские службы сделают что-то с этим? – пишут правобережцы.

Люди обратились к местному депутату и городским властям с просьбой о помощи.