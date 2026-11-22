Замена труб в доме на Дарвина обернулась для калужан грязью и разрухой
В нашу редакцию обратились жители дома № 10а на улице Дарвина в Калуге.
Они рассказали о последствиях замены теплотрассы.
По словам калужан, после протяжки труб двор заасфальтировали. Однако подвал оказался завален мусором. Там битые кирпичи, земля, обрезки труб и куски изоляции.
Со стороны улицы Дарвина тоже тянули трубы. Тротуарную плитку снимали, а затем уложили обратно, но кое-как.
- И яма на газоне Православной гимназии Дарвина 13/33, не закопана, а там дети учатся, ходят мимо, чтобы дети ноги сломали? И морозы не за горами, а трубы открыты! – возмущаются жители.
Люди надеются, что после публикации коммунальщики устранят недоделки.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь