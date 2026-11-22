В нашу редакцию обратились жители дома № 10а на улице Дарвина в Калуге.

Они рассказали о последствиях замены теплотрассы.

По словам калужан, после протяжки труб двор заасфальтировали. Однако подвал оказался завален мусором. Там битые кирпичи, земля, обрезки труб и куски изоляции.

Со стороны улицы Дарвина тоже тянули трубы. Тротуарную плитку снимали, а затем уложили обратно, но кое-как.

- И яма на газоне Православной гимназии Дарвина 13/33, не закопана, а там дети учатся, ходят мимо, чтобы дети ноги сломали? И морозы не за горами, а трубы открыты! – возмущаются жители.

Люди надеются, что после публикации коммунальщики устранят недоделки.