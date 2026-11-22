Калужские студенты принесли региону 17 наград конкурса «Большая перемена»
В этом году соревнования впервые прошли в двух форматах – личном и командном. Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что для ребят это хороший опыт совместной работы.
Калужскую область в финале представили студенты, и 17 из них стали победителями. Десять человек получили дипломы II степени в командном зачёте, шестеро – III степени. Александра Назарова стала лауреатом II степени в личном зачёте.
Все победители – воспитанники калужского Центра допобразования «Созвездие». Учреждение в третий раз получило награду «Большой перемены» и вошло в топ-5 лучших в стране. Грант в 2 миллиона рублей пойдёт на развитие инфраструктуры.
- Поздравляю ребят, их наставников, коллектив Центра «Созвездие»! Пусть этот успех станет стартом для новых проектов и достижений, – пожелал Владислав Шапша.
«Большая перемена» входит в нацпроект «Молодёжь и дети» и помогает молодым людям находить своё призвание.
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