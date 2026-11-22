Калужанам напомнили о правилах безопасности на зимних дорогах
Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость с учётом состояния проезжей части. Также нужно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Лучше избегать резких манёвров и торможений.
Особое внимание стоит уделить пешеходным переходам, мостам и зонам с ограниченной видимостью. На этих участках риск аварий возрастает.
Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Важно не отвлекаться на гаджеты. В тёмное время суток нужно использовать световозвращающие элементы.
- Соблюдение этих простых правил поможет избежать аварийных ситуаций. Берегите свою жизнь и здоровье! – напоминают в региональном УМВД.
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