УМВД по Калужской области предупреждает: погода в регионе ухудшается. Это влияет на безопасность на дорогах.

Фото: Госавтоинспекция по Калужской области.

Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость с учётом состояния проезжей части. Также нужно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Лучше избегать резких манёвров и торможений.

Особое внимание стоит уделить пешеходным переходам, мостам и зонам с ограниченной видимостью. На этих участках риск аварий возрастает.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Важно не отвлекаться на гаджеты. В тёмное время суток нужно использовать световозвращающие элементы.

- Соблюдение этих простых правил поможет избежать аварийных ситуаций. Берегите свою жизнь и здоровье! – напоминают в региональном УМВД.