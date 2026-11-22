С 16 по 21 ноября сотрудники Росгвардии в Калужской области отработали 322 выезда на охраняемые объекты.

Об этом сообщили в ведомстве.

За неделю группы задержания пресекли 53 административных правонарушения. Пятерых граждан задержали по подозрению в совершении преступлений.

Кроме того, во время патрулирования росгвардейцы выявили и задержали человека, находившегося в розыске. Его передали правоохранителям.

Один из случаев произошёл в Обнинске. По сигналу тревоги наряд прибыл на охраняемый объект. Там задержали 34-летнюю женщину, которая похитила товары на сумму более 2000 рублей. Её доставили в отдел полиции для разбирательства.