Скрытая камера засняла кабанов в калужском лесу
Видео опубликовал заповедник «Калужские засеки».
Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, небольшое стадо может состоять всего из 6-10 особей - взрослой самки и её поросят этого года рождения.
При этом часто две-три самки объединяются вместе, а к ним могут присоединяться подросшие детёныши, которым два-три года. Крупные взрослые самцы держатся отдельно.
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