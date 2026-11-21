Видео опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, небольшое стадо может состоять всего из 6-10 особей - взрослой самки и её поросят этого года рождения.

При этом часто две-три самки объединяются вместе, а к ним могут присоединяться подросшие детёныши, которым два-три года. Крупные взрослые самцы держатся отдельно.