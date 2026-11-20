Регион принимает форум «ФармКалуга: время достижений». В пятницу, 20 ноября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Более 100 млрд рублей инвестиций. Рост выручки - в 20 раз. Впечатляет. А главное – серьезный вклад в обеспечение лекарственной безопасности страны, - заявил Шапша.

В фармкластере работает более 70 предприятий, 12 из них - заводы полного цикла.

- Наши компании выпускают порядка 280 наименований препаратов. Большинство входит в перечень жизненно необходимых, - заявил губернатор. - Инсулины для диабетиков. Лекарства от онкологии. За каждой ампулой, за каждой упаковкой стоит чья-то спасенная жизнь и здоровье. А это главная ценность.