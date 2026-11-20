Билайн оснащает культурно-развлекательный комплекс «Премьер» в Туле системой IP-видеонаблюдения по заказу ООО «Инд-Гарник». Проект предусматривает установку 364 камер и четыре сервера с локальным хранением записей в течение 45 суток. В состав «Премьера» входят девятиэтажный торговый центр с двумя подземными уровнями и аквапарк.

Система поможет службе безопасности следить за обстановкой на территории комплекса, а записи — восстановить обстоятельства происшествий. Особое внимание при проектировании уделили лестницам, лифтам, основным проходам и проездам на парковке. Камеры также будут контролировать периметр здания и техническое оборудование на кровле.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«В таком комплексе важно обеспечить наблюдение за участками, которыми пользуются посетители, и предусмотреть действия на случай отказа оборудования. Безопасность – краеугольный вопрос мест массового нахождения. Мы заложили в проект повышенную отказоустойчивость: выход из строя одного сервера не оставит критически важные участки комплекса без видеонаблюдения. Для этого распределили нагрузку между четырьмя серверами и предусмотрели возможность переключения камер приоритетных зон на исправное оборудование. Источники бесперебойного питания рассчитаны на поддержание работы оборудования и записи видео до одного часа при отключении электричества. После восстановления электроснабжения система автоматически запустится с сохранёнными настройками».

Внутри здания предусмотрены 327 точек наблюдения с купольными камерами разрешением 2 Мп и инфракрасной подсветкой для съёмки в темноте. Для периметра выбраны поворотные камеры с 25-кратным оптическим зумом и камеры разрешением 5 Мп с вариофокальными объективами. Панорамные камеры на углах здания охватят территорию комплекса и прилегающую городскую площадь.

Гарник Папян, заместитель генерального директора ООО «Инд-Гарник»:

«Репутация торгового центра складывается в том числе из того, как он защищает интересы покупателей и сотрудников. Если возникает спорная ситуация, мы должны иметь возможность разобраться в ней по фактам и принять справедливое решение. Поэтому мы готовы вкладывать серьёзные средства в безопасность: для нас это инвестиции в доверие к „Премьеру“ и долгосрочное развитие бизнеса. Мы хотим, чтобы люди выбирали наш комплекс для покупок и отдыха, рекомендовали его близким и возвращались с уверенностью, что здесь безопасность граждан в приоритете».

Видеоархив будет храниться на локальных дисковых массивах. По оценке проектной команды, передача видеопотоков со всех камер в облако потребовала бы канала пропускной способностью 700–800 Мбит/с. Выбранное решение позволит обойтись без такого канала и связанных с ним затрат. Режим записи настроят отдельно для каждой камеры: непрерывно, по расписанию с переходом на запись при обнаружении движения в нерабочее время или только при обнаружении движения.

Собственный центр экспертизы Билайна проверяет соответствие работ техническому заданию на каждом этапе реализации проекта.

Пример «Премьера» отражает стратегический подход к безопасности общественных пространств, исключая слепые зоны там, где отсутствие обзора особенно критично, и закладывает основу для надёжной работы системы на протяжении всего срока эксплуатации комплекса.