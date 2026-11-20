Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым, который находится в регионе с деловой поездкой.

Бату Хасиков отметил высокую инвестиционную привлекательность Калужской области и подчеркнул, что в Калмыкии заинтересованы в изучении опыта региона — в частности, в создании индустриальных парков и особых экономических зон.

Владислав Шапша заявил о готовности делиться наработками в сфере развития наукоёмких производств, фармацевтики и автомобилестроения. При этом калужская сторона также заинтересована в обмене опытом: например, в развитии аграрного сектора, где у Калмыкии сильные позиции, а также в реализации известных инициатив вроде программы «Шахматы в школе».

Отдельное внимание собеседники уделили развитию туризма. Владислав Шапша отметил взаимный интерес к туристическому потенциалу регионов: православные святыни, усадьбы и исторические места Калужской области могут дополнить колорит калмыцких степей и буддийских святынь.

По словам главы Калужской области, цель совместной работы — укреплять дружеские связи и выстраивать сотрудничество, которое будет приносить пользу жителям обоих регионов.